  1. الرئيسية
  2. خدمة الأخبار
  3. أخبار مرجعیة الشیعة

 آية الله النجفي يستقبل آية الله أعرافي والوفد المرافق له

29 نوفمبر 2025 - 22:11
رمز الخبر: 1755600
 آية الله النجفي يستقبل آية الله أعرافي والوفد المرافق له

استقبل آية الله النجفي مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ علي رضا أعرافي.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله بشير حسين النجفي مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ علي رضا أعرافي والوفد المرافق له.

واطّلع سماحة المرجع خلال اللقاء على مخرجات مؤتمر الميرزا النائيني، وعلى المشروع الموسوعي لجمع  تراثه وتحقيقه.

وفي ختام اللقاء، أعرب الشيخ أعرافي عن تقديره لمشاركة وفدٍ ممثل عن سماحة المرجع في مؤتمر الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، مثمّنًا ما قدّمه المرجع من وقته المبارك.
........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha