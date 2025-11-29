 آية الله النجفي يستقبل آية الله أعرافي والوفد المرافق له

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله بشير حسين النجفي مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ علي رضا أعرافي والوفد المرافق له.

واطّلع سماحة المرجع خلال اللقاء على مخرجات مؤتمر الميرزا النائيني، وعلى المشروع الموسوعي لجمع تراثه وتحقيقه.

وفي ختام اللقاء، أعرب الشيخ أعرافي عن تقديره لمشاركة وفدٍ ممثل عن سماحة المرجع في مؤتمر الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، مثمّنًا ما قدّمه المرجع من وقته المبارك.

