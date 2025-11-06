آية الله النَّجفي يشارك المؤمنين في المسيرة الفاطمية في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) + الصور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انْطَلَقَتْ فِي مَدِينَةِ النَّجَفِ الأَشْرَفِ، المَسِيرَةُ الفَاطِمِيَّةُ السَّنَوِيَّةُ فِي ذِكْرِهَا العَاشِرَةِ، ‌‏بِمُشَارَكَةٍ وَاسِعَةٍ مِنْ سَمَاحَةِ المَرجِعِ الدِّينِيِّ آيَةِ اللهِ العُظْمَى الشَّيْخِ بَشِيرٍ حُسَيْنِ النَّجَفِيِّ (دَامَ ظِلُّهُ)، ‌‏وَوُفُودٍ عِلْمِيَّةٍ مِنَ الحَوْزَةِ العِلْمِيَّةِ، وَحُضُورِ جُمُوعٍ كَبِيرَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَمُمَثِّلِي العَشَائِرِ، وَخَدَمَةِ المَوَاكِبِ ‌‏الحُسَيْنِيَّةِ، وَمُشَارِكِينَ مِنْ دُوَلٍ عِدَّةٍ‎.‎

وَسَارَ المَوكِبُ مِنَ المَكْتَبِ المَرْكَزِيِّ لِسَمَاحَةِ المَرجِعِ النَّجَفِيِّ نَحْوَ الصَّحْنِ الحَيْدَرِيِّ المُطَهَّرِ، ‌‏حَيْثُ تَقَدَّمَ سَمَاحَتُهُ صُفُوفَ المُشَارِكِينَ، فِي حُضُورٍ دِينِيٍّ كَبِيرٍ يُجَسِّدُ الاِهْتِمَامَ بِإِحْيَاءِ الذِّكْرَى وَتَعْزِيزَ ‌‏الوِلَاءِ لأَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).‏

وَتَضَمَّنَتِ الفَعَالِيَّةُ تِلَاوَةً قُرْآنِيَّةً، وَقَصَائِدَ شِعْرِيَّةً أَبْرَزَتْ مَقَامَ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا ‌‏السَّلَامُ) وَمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنْ مَآسٍ تَارِيخِيَّةٍ، فِي أَجْوَاءٍ إِيمَانِيَّةٍ سَادَهَا الوَقَارُ وَالخُشُوعُ‎.‎

وَفِي خِتَامِ المَسِيرَةِ، أُقِيمَ مَجْلِسُ عَزَاءٍ فِي الصَّحْنِ العَلَوِيِّ الشَّرِيفِ، بَحُضُورِ وَفُودٍ دِينِيَّةٍ وَجَمَاهِيرِيَّةٍ، ‌‏تَنَاوَلَ مَا جَرَى مِنْ أَحْدَاثٍ عَلَى السَّيِّدَةِ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، وَخُتِمَتِ المَرَاسِمُ بِزِيَارَةِ العَتْبَةِ ‌‏العَلَوِيَّةِ المُقَدَّسَةِ وَتَقْدِيمِ العَزَاءِ إِلَى صَاحِبِ العَصْرِ وَالزَّمَانِ (عَجَّلَ اللهُ فَرَجَهُ الشَّرِيفَ).‏

