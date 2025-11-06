  1. الرئيسية
  2. خدمة الأخبار
  3. أخبار مرجعیة الشیعة

آية الله النَّجفي يشارك المؤمنين في المسيرة الفاطمية في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) + الصور

6 نوفمبر 2025 - 09:00
رمز الخبر: 1747225
آية الله النَّجفي يشارك المؤمنين في المسيرة الفاطمية في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) + الصور

شارك آية الله النَّجفي المؤمنين المعزين في المسيرة الفاطمية في ذكرى شهادة فاطمة الزهراء (ع) والتي انطلقت لتقديم العزاء لمولى الموحدين الإِمام علي (عليه السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انْطَلَقَتْ فِي مَدِينَةِ النَّجَفِ الأَشْرَفِ، المَسِيرَةُ الفَاطِمِيَّةُ السَّنَوِيَّةُ فِي ذِكْرِهَا العَاشِرَةِ، ‌‏بِمُشَارَكَةٍ وَاسِعَةٍ مِنْ سَمَاحَةِ المَرجِعِ الدِّينِيِّ آيَةِ اللهِ العُظْمَى الشَّيْخِ بَشِيرٍ حُسَيْنِ النَّجَفِيِّ (دَامَ ظِلُّهُ)، ‌‏وَوُفُودٍ عِلْمِيَّةٍ مِنَ الحَوْزَةِ العِلْمِيَّةِ، وَحُضُورِ جُمُوعٍ كَبِيرَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَمُمَثِّلِي العَشَائِرِ، وَخَدَمَةِ المَوَاكِبِ ‌‏الحُسَيْنِيَّةِ، وَمُشَارِكِينَ مِنْ دُوَلٍ عِدَّةٍ‎.‎

وَسَارَ المَوكِبُ مِنَ المَكْتَبِ المَرْكَزِيِّ لِسَمَاحَةِ المَرجِعِ النَّجَفِيِّ نَحْوَ الصَّحْنِ الحَيْدَرِيِّ المُطَهَّرِ، ‌‏حَيْثُ تَقَدَّمَ سَمَاحَتُهُ صُفُوفَ المُشَارِكِينَ، فِي حُضُورٍ دِينِيٍّ كَبِيرٍ يُجَسِّدُ الاِهْتِمَامَ بِإِحْيَاءِ الذِّكْرَى وَتَعْزِيزَ ‌‏الوِلَاءِ لأَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).‏

وَتَضَمَّنَتِ الفَعَالِيَّةُ تِلَاوَةً قُرْآنِيَّةً، وَقَصَائِدَ شِعْرِيَّةً أَبْرَزَتْ مَقَامَ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا ‌‏السَّلَامُ) وَمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنْ مَآسٍ تَارِيخِيَّةٍ، فِي أَجْوَاءٍ إِيمَانِيَّةٍ سَادَهَا الوَقَارُ وَالخُشُوعُ‎.‎

وَفِي خِتَامِ المَسِيرَةِ، أُقِيمَ مَجْلِسُ عَزَاءٍ فِي الصَّحْنِ العَلَوِيِّ الشَّرِيفِ، بَحُضُورِ وَفُودٍ دِينِيَّةٍ وَجَمَاهِيرِيَّةٍ، ‌‏تَنَاوَلَ مَا جَرَى مِنْ أَحْدَاثٍ عَلَى السَّيِّدَةِ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، وَخُتِمَتِ المَرَاسِمُ بِزِيَارَةِ العَتْبَةِ ‌‏العَلَوِيَّةِ المُقَدَّسَةِ وَتَقْدِيمِ العَزَاءِ إِلَى صَاحِبِ العَصْرِ وَالزَّمَانِ (عَجَّلَ اللهُ فَرَجَهُ الشَّرِيفَ).‏
.......
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha