مكتب آية الله النجفيّ يُقيم مجلس ترحيمٍ على روح شقيق سماحته

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم في مكتب المرجع الدينيّ الشيخ بشير حسين النجفيّ مجلس ترحيمٍ وتلاوة سورة الفاتحة على روح شقيقه الفقيد الشيخ نذير الحسين (رحمه الله)، ‏وسط حضورٍ علمائيٍّ ورسميٍّ واسع.‏

وشارك في المجلس عددٌ من السادة أعلام الحوزة العلميَّة، وطلبة العلوم الدينيَّة، إلى جانب ‏شيوخ العشائر وجمعٍ من المؤمنين، أعضاء الوفود الرسميَّة قدّموا تعازيهم لسماحة المرجع، معربين عن ‏مواساتهم في هذا المصاب الجلل، وسائِلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح ‏جنّاته.‏

وعبّر الحضور عن تمنّياتهم لسماحة المرجع بالصبر والسلوان، ودوام الصحّة والعافية، ‏وأن يُمتع المسلمين بطول بقائه، لما يمثّله من مقامٍ علميٍّ ومرجعيٍّ راسخٍ في خدمة الدين والأمّة.‏

