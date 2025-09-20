افتتاح معهد جديد للقرآن الكريم في صلاح الدين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ افتتح المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، معهدًا قرآنيًّا جديدًا في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين.

ويشرف على المعهد الجديد، معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع.

وقال مدير معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، الدكتور مهند الميالي: إنّ "رؤية العتبة العباسية المقدسة، وبتوجيه من متوليها الشرعي سماحة العلامة السيد أحمد الصافي، تتركز على تأسيس معاهد قرآنية شاملة في عموم العراق تحت شعار (قرآنيو الثقلين)، ضمن خطة لتوسيع شبكة المعاهد القرآنية التخصصية ونشر المعارف القرآنية وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام)".

وأضاف "حرصنا على توفير بيئة علمية متكاملة في معهد طوز خورماتو، من قاعات ووحدات تعليمية مجهزة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات القرآنية للمجتمع".

من جانبه أوضح مسؤول الوحدة الإدارية في المعهد الجديد، السيد عبد الهادي الموسوي أنّ "المعهد سينظم برامج ودورات متعددة في الحفظ والتلاوة وأحكام التجويد، للإسهام في تنشئة جيل قرآني واعٍ ومتمسك بثقافة الثقلين".

واختُتم حفل الافتتاح بفقرات إنشادية وتكريم عدد من الداعمين للمشروع، إلى جانب جولة في أروقة المعهد تعرف فيها الحاضرون إلى أقسامه ووحداته.

