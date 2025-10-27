العلماء الأعلام في مؤتمر الشيخ النائيني يشيدون بتراث الحوزة العلمية في النجف الأشرف + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـأشاد العلماء الأعلام من الحوزة العلمية في قم المقدّسة بدور الحوزة العلمية في النجف الأشرف ، وذلك في المؤتمر الدوليّ الأول الخاصّ بإحياء ذكرى العلّامة الراحل الميرزا النائيني (قدس سره)، والذي أقيم بحضور جمع من العلماء الأعلام وطلبة وأساتذة الحوزات العلمية من النجف الأشرف وقم المقدّسة ، وبرعاية العتبتين المقدستَينِ العلويّة والحسينية.

العلماء الأعلام يستذكرون الميرزا النائيني

وألقيت خلال افتتاح المؤتمر العديد من الكلمات للعلماء الأعلام، بينها كلمة قيمة لآية الله الشيخ السبحاني تناول فيها المكانة العلمية والأخلاقية للمرحوم آية الله النائيني، مشدداً على دور الفقيد في استمرار الجهاد العلمي والثقافي للحوزات العلمية ودوره البالغ الأهمية.

الحوزة العلمية في النجف الأشرف منارة العلم

وأشاد العلامة السبحاني بالحوزة العلمية والعتبات المقدسة في النجف الأشرف، مؤكداً أن إقامة هذا المؤتمر توافقت مع مرور ألف سنة على تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، و مشيرًا إلى أنها جامعة ومنارة للعلم تخرج منها الآلاف من العلماء على مر العصور، ومنهم المحقق النائيني، مقدماً شكره للقائمين على إقامة المؤتمر.

بدوره، ألقى العلامة الشيخ حسن الجواهري كلمة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، أكد فيها أن استذكار العلامة النائيني هو استذكار لمنهج النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار (صلوات الله وسلامه عليهم)، مشدداً على أهمية تعريف الأجيال المعاصرة بشخصيات العلماء الأعلام الذين ساهموا في الحفاظ على تراث المذهب الشيعي.

يُذكَر أنَّ أعمال المؤتمر الدولي الخاصّة باستذكار تراث العلامة الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (قدس سره الشريف) تعقد على مراحل عدة في رحاب العتبات المقدسة بمدن قم ومشهد، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدّسة .