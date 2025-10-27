وفد العتبة العلويّة المقدّسة يلتقي بعلماء الحوزة العلمية في قم المقدّسة + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ضمن برنامجه الخاصّ في مدينة قم المقدّسة ، وعلى هامش المؤتمر الدوليّ الأول الخاصّ بإحياء ذكرى الميرزا الشيخ النائيني ، كان لوفد العتبة العلويّة المقدّسة جولة في الحوزات العلمية في مدينة قم المقدّسة ، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول المنعقد بجلسته الأولى ، بحضور جمعٍ من العلماء الأعلام وطلبة وأساتذة الحوزات العلمية، في رحاب مدرسة الإمام الكاظم (عليه السلام) التابعة لسماحة المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي.

زيارة المدرسة الفيضية والمركز الوثائقي

وأكد رئيس المجمع العلويّ للبحوث والدراسات الخادم سلام الناصري في تصريح للمركز الخبري: " كان لوفد العتبة العلويّة المقدّسة زيارة إلى المركز الوثائقي في المدرسة الفيضية العريقة المجاورة للحرم المطهّر ، وعلى هامش الزيارة تمَّ اللقاء مع مختلف الجنسيات، وتم التباحث معهم حول أهمّ المشاريع التي يمكن إقامتها في المستقبل".

زيارة جامعة المصطفى العالمية

وأضاف الناصري : "ثم كان لوفد العتبة العلويّة المقدّسة زيارة إلى جامعة المصطفى العالمية، واللقاء برئيس الجامعة الدكتور علي عباسي، إذ استعرض وفد العتبة العلويّة المقدّسة أهمّ الأعمال والأنشطة والإصدارات الجارية إنجازها في رحاب المرقد العلويّ المطهّر ، وبدوره استعرض السيد عباسي أهمّ نشاطات الجامعة بفروعها في أنحاء العالم كافة ودورها المتميّز ومشاريعها وما تحتويه من اختصاصات وإمكانات ثقافية وفكرية".