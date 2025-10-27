آية الله رمضاني: فقه أهل البيت (ع) يجيب على أسئلة نمط حياة الإنسان في العصر الحديث/ ذكاء حوزتي قم والنجف العلميتين في إحياء ذكرى الميرزا النائيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" علماء بارزين ونخب من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) الذين سافروا إلى إيران كضيوف في المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى الميرزا النائيني، مشيدا بهذه الحركة العلمية السامية، ومعتبرا مشاركة كل شخصية من هؤلاء الضيوف الذين لهم دور فعال في منطقتهم مفيدا للعالم الإسلامي.

وعدّ آية الله رمضاني في القسم الرئيسي من كلمته، اختيار الميرزا النائيني بأعماله القيمة والكبرى، وخاصة كتاب "تنبيه الأمة وتنزيه الملّة"، مظهرا للفلسفة السياسية في الإسلام.

واعتبر الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) حركة حوزتي قم والنجف العلميتين ذكية، وأوضح: إنّ قم والنجف مكملتان لبعضهما: وهناك محاولات لبث الخلاف بين هاتين الحوزتين (مثل وصف النجف بالتقليدية ووصف قم بالسياسية)، لكن هاتين الحوزتين اللتين لهما تاريخ طويل وعريق، تكملان بعضها الآخر.

الفقه هو الفلسفة العملية للحكومة: الفقه لم يكن محصورا في المجالات الفردية فحسب، بل هو حاضر في الساحات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، فالفقه هو الفلسفة العملية للحكومة ويحتوي على ضوابط الحوكمة.

شمولية التشيع في العصر الحديث: نحن نعتقد أن فقه أهل البيت (عليهم السلام) يجيب عن جميع أسئلة نمط حياة الإنسان في العصر الحديث، حيث تظهر الحاجة إلى المعارف الدينية اليوم أكثر من أي وقت مضى.

ومن جانبه أشار حجة الإسلام والمسلمين سيد افتخار حسين من باكستان إلى الخدمات الكبيرة والعديدة للميرزا النائيني، مناشدا المجمع العالمي لأهل البيت (ع) بتنفيذ برامج للتعريف بهؤلاء العلماء الكبار في باكستان، وأن يتم ترجمة ملخص مجموعة أعمال النائيني والتي تحوي 45 مجلدا إلى اللغة الأردية.

