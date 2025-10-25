مستوطنون يشعلون النار بـ 3 مركبات في رام الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا: إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ويجبروهم على الانسحاب.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية عقب هجوم المستوطنين، ولم تسجل أي إصابات في صفوف المواطنين.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من سهل “مرج سيع” الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون نحو 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 34 مواطنا، في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

..........

انتهى/ 278

