  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

مستوطنون يشعلون النار بـ 3 مركبات في رام الله

25 أكتوبر 2025 - 07:43
رمز الخبر: 1742375
مستوطنون يشعلون النار بـ 3 مركبات في رام الله

أضرمت مليشيات المستوطنين، النار في ثلاث مركبات خلال هجوم الليلة الماضية، قي قرية المغير شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا: إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ويجبروهم على الانسحاب.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية عقب هجوم المستوطنين، ولم تسجل أي إصابات في صفوف المواطنين.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من سهل “مرج سيع” الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون نحو 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 34 مواطنا، في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
..........
انتهى/ 278
 

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha