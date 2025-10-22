قوات الاحتلال تعتدي على شابين في القدس ومستوطنون يقتلعون 60 شجرة زيتون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال مدينة القدس. وذكرت محافظة القدس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت مركبات وعرقلت حركة السير.

ونصبت قوات الاحتلال الصهيوني، حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما نقلت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مثلث البالوع بين البلدة القديمة والجديدة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دورا القرع شمالي رام الله، وأفادت مصادر أمنية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء في القرية دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي أخبار الاقتحامات أيضا، اقتحم الاحتلال قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت القرية، ونصب الجنود حاجزا في أحد مداخلها، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، كما أخلت عائلتين من منزليهما وحولتهما إلى ثكن عسكرية.

وفي قلقيلية دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام حي كفر سابا، في الوقت الذي اقتحمت فيه بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، قالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف قرية برقا شرقي رام الله وحاولت اقتحام القرية ثم انسحبت من المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي قرية سوسيا في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، هاجم مستوطنون أراض زراعية فلسطينية واقتلعوا 60 شجرة زيتون.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن مجموعة من المستوطنين اقتلعت وكسرت 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها للشقيقين عبد الله ومحمد أيوب اعبيد، بالإضافة لقطع وتخريب سياج يحيط بالأرض، وردم بئر مياه قيد الإنشاء.

كما أطلقوا أبقارهم وأغنامهم بكروم العنب والأشجار في منطقة خلة الحمص القريبة من منطقة إشكاره جنوب شرق يطا.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، مبينة أن 17 حالة من هذه الاعتداءات نفذتها قوات الاحتلال، بينما ارتكب المستوطنون 141 اعتداء.

وتراوحت هذه الاعتداءات ما بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بكافة أشكاله وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس.

..........

انتهى/ 278

