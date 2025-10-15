ظهور أسير فلسطيني في مصر بعد 21 عاما في السجون الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نشرت جريدة اليوم السابع المصرية صورة الأسير الفلسطيني، حيث أجرت حوارا صحفيا معه وفي بداية حواره، قال باسم خندقجي إنه بحالة جيدة، معربًا عن سعادته الكبيرة بتواجده في مصر، مؤكدًا أن "مصر منورة بأهلها".

بدأ خندقجي رحلته الأدبية داخل السجن من خلال كتابة سلسلة بعنوان "مسودات عاشق وطن"، التي تضم 10 مقالات تحكي عن الهم الفلسطيني، وكذلك كتاب "وهكذا تحتضر الإنسانية"، الذي يوثّق تجربة الأسير الفلسطيني داخل السجون وهمومه اليومية. كما أصدر ديوانَي شعر بعنوانَي "طرق على جدران المكان" و"شبق الورد أكليل العدم"، إضافة إلى دراسة عن المرأة الفلسطينية، وكتاب بعنوان "أنا الإنسان: نداء من الغربة الحديدية".

ومن بين رواياته: "مسك الكفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة"، و"نرجس العزلة"، التي أُطلقت في ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية عام 2017 في رام الله، برعاية وزير الثقافة آنذاك إيهاب بسيسو. ونظراً لوجوده في الأسر، قامَت والدته وشقيقه بتوقيع الرواية نيابةً عنه أمام الحضور.

واستطاع باسم خندقجي أن يحوّل زنزانته إلى غرفة عمليات ثقافية، يُدير منها مشاريعه الفكرية والأدبية، من خلال نشر كتبه وتنظيم حفلات توقيع افتراضية لها، والإشراف على "صندوق الأسير باسم خندقجي لدعم أدب الأسرى"، الذي أسّسه لدعم إبداعات الأسرى داخل السجون وتوثيقها.

وكانت إسرائيل قد حكمت على باسم خندقجي بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد. وعلى الرغم من سنوات الاعتقال الطويلة، قدّم للمكتبة العربية إسهامات أدبية متميزة؛ ففي مجال الشعر، أصدر ديوان "طقوس المرّة الأولى" عام 2009، وديوان "أنفاس قصيدة ليلية" عام 2013.