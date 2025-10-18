آية اللّه مكارم الشيرازيّ يؤكد تكريم العظماء للوفاء بحقّهم ولتشجيع الجيل الجديد 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال آية الله ناصر مكارم الشيرازي من المراجع العظام: إنّ تكريم الشخصيات البارزة من العلماء يحقق ثلاث فوائد جليلة تشمل الوفاء ببعض حقّهم، وتشجيع الشباب في مواصلة مسيرتهم، وجلب المحبة الإلهية.

وجاء ذلك مساء يوم الخميس 24 مهر (الموافق لـ 16 أكتوبر)، خلال لقائه بمنظمّي مؤتمر تكريم «روّاد النهضة الإسلاميّة؛ إحياء ذكرى المرحوم آية اللّه الشيخ محمد اليزديّ»، الرئيس الراحل لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم.

كما وصف سماحته المرحوم آية اللّه اليزديّ بأنّه شخصيّةٌ مؤثّرة قدّمت خدماتٍ جليلةً للنظام الجمهوريّ الإسلاميّ.

ثلاث فوائد لتكريم العظماء

وبيّن هذا المرجع الدينيّ أنّ إحياء ذكرى العظماء الراحلين يحمل ثلاث فوائد أساسيّة، وهي:

1. الوفاء ببعض حقّهم:

أكّد سماحته أنّ إقامة هذه المجالس تفي بجزءٍ من حقّ العلماء الراحلين الذين بذلوا جهودًا جبّارةً في خدمة الإسلام والثورة الإسلاميّة.

٢. تشجيع الجيل الجديد:

الفائدة الثانية لهذا التكريم تكمن في تأثيره البالغ على الجيل الجديد، حيث بيّن سماحته أنّ الجيل الجديد عندما يرى أنّ المجتمع يجلّ العلماء الراحلين ويكرّمهم، فإنّهم يُشجَّعون على السير في دربهم، ويثبتون على نهجهم في خدمة الدين والمجتمع.

۳. استجلاب المحبّة الإلهيّة:

وفي سياق حديثه، شدّد سماحته على البعد المعنويّ للامتنان والتقدير، مضيفًا أنّ اللّه تعالى يخصّ بالمحبّة أولئك الذين يُقدّرون الجهود والتضحيات، فتقدير جهود الآخرين سيجلب لنا اللطف الإلهيّ والفضل الربّانيّ.

الخدمات الخالدة لآية اللّه اليزديّ

وفي إشارةٍ إلى المكانة العلميّة والعمليّة للمرحوم آية اللّه يزديّ، صرّح آية اللّه مكارم الشيرازيّ بأنّه كان شخصيّةً مؤثّرةً ومرموقةً قدّمت خدماتٍ جليلةً للنظام الجمهوريّ الإسلاميّ.

يذكر أنّ آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي (1931م – 2020م)، يُعدّ من أبرز الشخصيّات السياسيّة والدينيّة في إيران، الذي تولّى مناصب مهمّةً، منها رئاسة مجلس خبراء القيادة والسلطة القضائيّة، كما كان رئيسًا لـجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم. عُرف بعلمه الغزير ومواقفه الثابتة في الدفاع عن الثورة الإسلاميّة.

