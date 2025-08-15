آية الله مكارم الشيرازي: الحفاظ على النظام الإسلامي عبادة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى حجة الإسلام والمسلمين محمد حسين موسى بور، ممثل الولي الفقيه ورئيس المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية، برفقة معاونيه ومديري هذه المؤسسة، أمس الثلاثاء (12 أغسطس 2025) بالمرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في مدينة قم، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا.

وأشاد آية الله مكارم الشيرازي خلال اللقاء بجهود المجلس، مؤكداً أن برامج المجلس نافعة للنظام الإسلامي، وثمار أعماله واضحة وجليّة. ولا ريب أن هذا العمل الجليل يُعدّ من العبادة، وله أثر بالغ في صون النظام.

وبيّن سماحته أنّ المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية يدفع مؤامرات الأعداء في الحرب الناعمة، ويوظّف الطاقات الشعبية بأفضل صورة. وشدّد على أنّ الجهاد ليس بالسلاح وحده، بل إنّ البرامج التي تتحمّلون مسؤوليتها قد تكون أكثر تأثيراً وأقوى من أيّ سلاح.

وفي مستهل اللقاء، قدّم حجة الإسلام والمسلمين موسى بور تقريراً حول رسالة المجلس ومهامه، مشيراً إلى أن التخطيط، ووضع السياسات، والإشراف على إدارة المناسبات الوطنية والثورية والدينية، وإحياء ذكرى أيام الله، تمثل المهام الجوهرية للمجلس. كما أنّ إقامة هذه الفعاليات في أرجاء البلاد، بتنظيمٍ وتفعيلٍ للدور الشعبي، تقع ضمن مسؤولياتنا الأساسية.

..........

انتهى/ 278