آية الله مكارم الشيرازي: ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العلم في الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي على أن "الإيمان بالله والإحسان إلى الإخوة في الدين هما ركنان أساسيان في سبيل الخير"، مستشهداً بحديث عن الإمام الحسن العسكري (ع) قال فيه: «خير الأمور اثنان: الإيمان بالله والبر بالإخوان».

جاء ذلك خلال لقاء سماحته مع طلاب العلوم الدينية والأساتذة والإداريين والعاملين في المراكز التابعة لمكتبه.

سر نجاح طلاب العلوم الدينية من وجهة نظر المرجعية

وحدد سماحته عوامل نجاح الطلبة قائلا: "النظام والمثابرة، وإخلاص النية، وتوقير علماء الدين، هي الأركان الأساسية لتقدم الطلبة. فعلى الطالب أن لا يملّ في طلب العلم، وأن يخلص نيته للّه، وأن يحترم أساتذته وعلماء الدين".

وأضاف مشيرا إلى تاريخ الحوزات العلمية قائلاً: "إن الشيخ الطوسي - رغم ضغوط الأعداء في بغداد - لم يتوقف عن العمل، وبهجرته إلى النجف الأشرف أسس حوزة أضاءت مشعل العلم والفقهاء لألف عام. وهذا ثمرة المثابرة والإيمان".

تجربة تأليف "تفسير نمونه"

واستذكر تجربة تأليف "تفسير نمونه" فقال: "عندما احتجنا إلى تفسير بالفارسية يواكب العصر، بدأنا بتأليف 'تفسير نمونه' بمعونة الفضلاء الشباب. وقد نُقل هذا العمل اليوم إلى لغات عدة منها العربية والأوردية والتركية والإنجليزية والهوسية، كما تم تأليف شرحين لـ'نهج البلاغة' و'الصحيفة السجادية' وحظيا بقبول واسع".

التأكيد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في الحوزات العلمية

وأكد آية الله مكارم الشيرازي على دور التكنولوجيا الحديثة في تقدم العلوم قائلا: "على الحوزة أن تستفيد من الأدوات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي. فكما عارض البعض في الماضي استخدام الميكروفون والهاتف، لا يجب أن نقف اليوم أمام التكنولوجيا الحديثة، بل يجب أن نكون أول المستفيدين منها في طريق نشر الدين".

ما زلتُ منشغلا بالعمل العلمي

وقال سماحته في جزء آخر من كلامه: "ما زلتُ منشغلا بالعمل العلمي. فقد انتهينا من تحقيق وتصحيح موسوعة 'بحار الأنوار' حتى المجلد السادس والتسعين. وأواصل إلقاء الدروس الحوزوية ثلاثة أيام في الأسبوع".

وصية هامة وعملية

وختم آية الله مكارم الشيرازي كلامه بتوجيه رسالة إلى طلبة العلوم الدينية والأساتذة قال فيها: "بإيمانكم وجهدكم وإخلاصكم، واستخدامكم للأدوات الحديثة، سدّوا الفراغات العلمية والثقافية. ولا تنسوا أهمية الدعاء؛ فإن له أثراً عظيماً. وأنا بدوري أدعو في قنوتات صلواتي دوماً لنجاح العلماء والطلبة، كما أطلب منكم الدعاء لي".

حضور شخصيات حوزوية

وحضر هذا اللقاء كل من آية الله محمد مهدي شَب‌زِندِه‌دار أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية، وآية الله عليرضا الأعرافي مدير الحوزات العلمية في البلاد، وحجة الإسلام والمسلمين حميد ملكي نائب مدير الحوزة العلمية في قم، وعدد آخر من الشخصيات العلمية.