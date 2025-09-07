آية الله مكارم الشيرازي: جميع أبعاد شخصية سلمان الفارسي بحاجة لدراسة مستقلة وعميقة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي أن سلمان الفارسي يَحظى بأهميةٍ بالغةٍ تستوجب التقدير من عدة جهات؛ أولاً: لكونه إيرانياً، وقد أَحرزَ بعد إسلامه مكانةً مرموقةً في الدين الحنيف. وثانياً: لدوره المحوري في معركة الخندق باقتراح حفره، وهو ما غيَّر مجرى غزوة الأحزاب وحَقَّقَ نصراً عظيماً للمسلمين.

جاء ذلك في رسالةٍ مصوَّرةٍ وجهها سماحته إلى الحفل الختامي للمؤتمر الوطني الثاني لسلمان الفارسي، الذي انعقد اليوم 6 سبتمبر 2025 في قاعة مؤتمرات غرفة تجارة أصفهان، تزامناً مع الذكرى الـ1500 لمولد النبي الأعظم (ص).

وأضاف سماحته أن حياة سلمان خير دليل على أن الإسلام ليس ديناً محلياً حبيسَ منطقة خاصة، بل هو يتعدى الحدود والقوميات، حيث يمكن لجميع الأمم أن تنال السعادة في ظله. لقد تحمل سلمان صنوفاً من المشقّة في سبيل اعتناق الإسلام، فانتقل من موطنه إلى المدينة المنورة، وارتقى في النهاية ليصبح والياً على المدائن، لكنه حافظ على زهده وتقشفه حتى في منصبه العالي، وهو أسلوبٌ أيقظ الإيرانيين الذين كانوا قد اعتادوا على الترف والبذخ".

وأردف سماحته قائلاً: إن "حياة سلمان البسيطة، سواء في فترة حكمه أو قبلها، تمثل تراثاً قيماً يجب الاستناد إليه"، لافتاً إلى أن "أقوال النبي محمد (ص) في حق سلمان -التي لم يُطْلَق مثلها على غيره- تبرز مكانته المتميزة، وأنّ كل بُعدٍ من أبعاد شخصية هذا الصحابي الجليل يقتضي دراسةً مستقلةً ودقيقةً".

وحثَّ سماحة آية الله مكارم الشيرازي على "أن من الأعمال الضرورية في هذا الصدد، كتابة سيرة حياة سلمان وأخباره بلغةٍ تناسب الأطفال، لكي تتعرف الأجيال الجديدة على هذه الشخصية التاريخية البارزة وتتخذها قدوةً تحتذى".

