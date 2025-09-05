آية اللّه مكارم الشيرازي: يجب أن تكون السياحة في إيران مصحوبةً بالقيم الإسلاميّة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في لقاءٍ جرى صباح الخميس 4 سبتمبر 2025 مع وزير التراث الثقافيّ والسياحة والصناعات اليدويّة، أكّد المرجع الدينيّ آية اللّه ناصر مكارم الشيرازيّ على ضرورة بثّ الأمل في المجتمع، قائلًا: يجب تشجيع المجتمع وبثّ الطمأنينة في نفوسهم تجاه المستقبل عبر توفير عوامل الأمل. كما أكّد سماحته أنّ تسليط الضوء على الإنجازات المحقّقة وعرضها عبر وسائل الإعلام العامة يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز هذا الأمل.

وفي إشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها البلاد، اعتبر سماحته الأماكن المقدّسة من أبرز الفرص السياحيّة وأضاف أنّ وجود مرقد الإمام الرضا (ع)، وحرم السيّدة فاطمة المعصومة (س)، ومسجد جمكران، وغيرها من المزارات والمراكز الثقافيّة والدينيّة،، يُعدّ من الثروات الفريدة التي تمتلكها البلاد. فيجب تهيئة الظروف التي تتيح للزائرين من الداخل والخارج الاستفادة من هذه الكنوز الروحية بسهولةٍ ويسرٍ.

كما اعتبر هذا المرجع الدينيّ أنّ السياحة في إيران تختلف عن الأنماط السائدة في بعض البلدان، وصرّح قائلًا: إنّ السياحة في إيران يجب أن تكون مصحوبةً بمراعاة القيم الثقافية والإسلامية، وإن كانت هذه القيود والشروط قد تُثني البعض عن السفر إلى إيران، إلّا أنّ الجمهورية الإسلامية ملزمةٌ بالحفاظ على هويّتها الإسلاميّة إلى جانب طابعها الجمهوري.

وفي معرض حديثه عن المشاكل المعيشيّة للمواطنين، قال سماحته: لا ينبغي أن يُرزح الناس تحت وطأة الضغوط المعيشيّة، فارتفاع أسعار صرف العملات وجشع بعض التجار، فضلًا عن العقوبات الاقتصاديّة الجائرة تفرض ضغطًا مضاعفًا على المواطنين.

كما تطرّق سماحته إلى مسألة اختلال التوازن في قطاع الطاقة، مضيفًا أنّ بلادنا تتمتّع بإمكاناتٍ هائلةٍ في مجال الطاقة الشمسية، ومن الضروري أن يُستثمر هذا المورد الإلهيّ بشكلٍ أفضل. ومن المأمول أيضًا أن تتّخذ الحكومة، إلى جانب حل مشكلة الكهرباء، إجراءاتٍ فعّالةً في مجال إدارة موارد المياه.

وفي مستهلّ هذا اللقاء، قدّم الدكتور السيّد رضا صالحي أميري تقريرًا عن أبرز الإجراءات والإنجازات التي حقّقتها الوزارة.

