بحث علمي يتناول رؤية الإمام الحسن (ع) في إدارة الدولة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استعرضت ورقة بحثية ضمن جلسة المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في بابل، رؤية الإمام (عليه السلام) في إدارة الدولة.

وجاءت الورقة البحثية بعنوان (نموذج القيادة الربانية والإصلاح الاقتصادي للإمام الحسن المجتبى عليه السلام) وقدمها الباحثان م.م ختام حاتم حمود الجبوري من كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية / أقسام بابل، وم.م قاسم صبحي عباس من مديرية تربية بابل.

ويقام المؤتمر برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، تحت شعار (الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- قيادة وريادة)، وتقيمه الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، بالتعاون مع كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعة الكفيل، وجامعة العميد.

وذكر ملخص البحث أنّه يعالج النموذج القيادي الرباني للإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) بوصفه مشروعًا إصلاحيًّا متكاملًا جمع بين القيادة الإلهية والوعي الاقتصادي والاجتماعي، في مرحلة تاريخية حافلة بالتحولات السياسية والتحديات الفكرية، وينطلق البحث من فرضية أنّ الإمام (عليه السلام) مارس قيادة ذات طابع رباني واعٍ، تستند إلى مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والمال، وتوازن بين الثوابت الإيمانية ومقتضيات الواقع السياسي والاقتصادي.

ويركز البحث على تحليل قرارات الإمام (عليه السلام)، ولا سيّما صلحه مع معاوية بن أبي سفيان من منظور اقتصادي إصلاحي، مبيّنا كيف أسهم هذا القرار في حماية بيت المال، وإعادة ضبط موارد الأمة، وصيانة كرامة المجتمع الإسلامي من الانهيار، كما يستعرض سياساته في إدارة شؤون الدولة، وتوزيع الثروة، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في ضوء رؤيته القرآنية والأخلاقية.

وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي التاريخي القائم على تتبع الوقائع وتفسيرها في سياقها الزمني والاجتماعي، مع توثيق علمي دقيق من المصادر الأصلية، فيما تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز البعد الاقتصادي والفكري في القيادة الحسنية بوصفه جزءًا من مشروع أهل البيت (عليهم السلام) في الإصلاح الشامل، وفي الدعوة إلى استلهام تجربته القيادية في إدارة الموارد والأزمات المعاصرة.

