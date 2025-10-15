أكاديمية تقدم بحثا حول الفلسفة الحياتية في فكر الإمام الحسن (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدمت التدريسية في جامعة البصرة الدكتورة زينب حازم، ورقة بحثية بعنوان (فلسفة الحياة والتأسيس الشخصاني في منهج الإمام الحسن -عليه السلام-)، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

ويقام المؤتمر تحت شعار: (الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- قيادة وريادة) في محافظة بابل، برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وتنظمه الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، بالتعاون مع كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية وجامعتي الكفيل والعميد.

وذكرت التدريسية في ملخص بحثها، أنَّ البحث يناقش الفلسفة الحياتية في فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، بوصفها مشروعًا معرفيًّا متكاملًا يربط بين الوجود الإنساني وغاية الخلق، ويقدم رؤية شخصانية تؤسس لبناء الذات على وفق قواعد عقدية واجتماعية ونفسية متوازنة.

وأضافت، أنَّ البحث ينطلق من أنَّ فلسفة الحياة عند الإمام الحسن (عليه السلام) ليست مجرد تأملات نظرية في الوجود، بل هي منهج عملي في تهذيب الإنسان وتنظيم علاقته بنفسه ومجتمعه وخالقه، يقوم على مبدأ التكامل بين الوعي والإيمان والعمل.

وبينت، أنَّ "البحث يتناول مفهوم الحياة ومداها الفكري في التصور الإسلامي، ويستعرض القواعد التي شكلت الأساس لتأسيس الذات الإنسانية في فكر الإمام (عليه السلام): القاعدة العقدية التي تعنى بمعرفة الله(سبحانه وتعالى) والتسليم له، والقاعدة الاجتماعية التي تدعو إلى التكافل والإصلاح، والقاعدة النفسية التي ترسخ التوازن الداخلي، فضلا عن أنَّ البحث يوضح المنطلقات الشخصانية في منهجه (عليه السلام) عبر أساليبه التعليمية والتهذيبية والإنمائية والتنظيمية، مبرزًا أثرها في صياغة فلسفة حياة راشدة توازن بين الروح والعقل والمجتمع.

وأوضحت، أنَّ الورقة البحثية تخلص إلى أن فلسفة الحياة في منهج الإمام الحسن (عليه السلام) تمثل رؤية إنسانية عميقة تتجاوز حدود الزمان، وتسهم في ترسيخ وعي شخصي واجتماعي يقوم على العدل، والتزكية، والإعمار المعنوي للعالم.

