بحث علمي يناقش ريادة الخطاب عند الإمام الحسن (عليه السلام) في ضوء العلاقة بين الصوت والمعنى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناقش بحث علمي ضمن فعاليات الجلسة البحثية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في بابل، ريادة الخطاب عند الإمام (عليه السلام)، في ضوء العلاقة بين الصوت والمعنى.

وقدم البحث الذي جاء بعنوان (ريادة الخطاب عند الإمام الحسن عليه السلام، توظيف الصوت والمعنى أنموذجًا)، الأستاذان في جامعة ذي قار الدكتور حيدر برزان سكران، والدكتور صادق جعفر عبد الحسين، بالإضافة إلى الدكتور محسن دعدوش عبد الرضا من مديرية التربية في ذي قار.

ويُقام المؤتمر برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، تحت شعار (الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- قيادة وريادة)، وتقيمه الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعة الكفيل، وجامعة العميد.

ويتناول البحث ريادة الخطاب الحسني في ضوء العلاقة بين الصوت والمعنى، بوصفها علاقة تأسيسية في بناء الدلالة وتوجيه التأثير النفسي في المتلقي، وينطلق البحث من فرضية أنّ خطاب الإمام المجتبى (عليه السلام)، تجاوز الإطار اللغوي التقليدي ليصبح مشروعًا بلاغيًّا تواصليًّا يوظف المكونات الصوتية والإيقاعية والإنشائية في خدمة المقاصد الفكرية والسياسية والأخلاقية.

ويبرز البحث أهمية الإيقاع في ذلك الخطاب، بوصفه قوة جاذبة تنسق بين اللغة والعاطفة، إذ نجد في خطابه (عليه السلام) تقنيات مثل التوازي التركيبي، والتكرار التراكمي، والتنغيم الإيقاعي لإثارة المشاعر وتنظيم المعنى وتحقيق تفاعل فعّال بين الخطيب والجمهور، كما يركز على ظاهرة الالتفات بوصفها أسلوبًا بلاغيًّا مزدوج التأثير صوتيًّا ودلاليًّا، فهي تحدث تحوّلًا في الإيقاع والنبر من جهة، وتمنح الخطاب عمقًا دلاليًّا من جهة أخرى، مما يكشف عن مقاصد المتكلم وقوة حجته.

ويخلص البحث إلى أنّ البنى الصوتية والدلالية في خطاب الإمام الحسن (عليه السلام) تتجاوز ظاهر النص إلى معانٍ سياسية وأخلاقية ومعرفية مضمرة، تفصح عن وعي نقدي عميق بالسياقات التاريخية والاجتماعية، فالخطاب الحسني ليس مجرد تواصل لغوي، بل فضاء بلاغي للصراع على السرديات والقيم والشرعية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز الدور الرائد للإمام المجتبى (عليه السلام)، في بناء المجتمع المؤمن وتعزيز قيم السلام والإنسانية فيه.

.........

انتهى/ 278

