  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. فیدیو

كاريكاتير / وضعية الجولاني الآن

6 أكتوبر 2025 - 15:40
رمز الخبر: 1735617
كاريكاتير / وضعية الجولاني الآن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وضعية الجولاني الآن.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha