أكتوبر 2025 - 14:09
كاريكاتير / احتفالات العودة المستقبلية إلى الوطن
9 أكتوبر 2025 - 14:09
رمز الخبر: 1736808
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ احتفالات العودة المستقبلية إلى الوطن.
سمات
وقف اطلاق النار
