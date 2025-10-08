https://ar.abna24.com/xjM8t8 أكتوبر 2025 - 11:25 رمز الخبر 1736239 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / مفاوضات وقف إطلاق نار في شرم الشيخ 8 أكتوبر 2025 - 11:25 رمز الخبر: 1736239 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ مفاوضات وقف إطلاق نار في شرم الشيخ. سمات المفاوضات وقف اطلاق النار شرم الشيخ اخبار ذات صله كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 3 كاريكاتير / سنتان على السابع من أكتوبر. كاريكاتير / وضعية الجولاني الآن كاريكاتير / غزة في مركز البوصلة كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 2 كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 1 كاريكاتير / مفاوضات ! کاریکاتیر / متى ينتهي الحرب في غزة؟
تعليقك