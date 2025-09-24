https://ar.abna24.com/xjJNX24 سبتمبر 2025 - 08:07 رمز الخبر 1730628 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / بريطانيا تعترف بدولة فلسطين 24 سبتمبر 2025 - 08:07 رمز الخبر: 1730628 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بريطانيا تعترف بدولة فلسطين. سمات بريطانيا دولة فلسطين اخبار ذات صله كاريكاتير / هزمنا حزب الله واسقطنا الاسد كاريكاتير / مجزرة بنت جبيل كاريكايتر / الفيتو الأمريكي كاريكاتير / تقسيم الضفة كاريكاتير / خرائط سموتريتش كاريكاتير / زيارة ترامب إلى بريطانيا
