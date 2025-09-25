https://ar.abna24.com/xjK3y25 سبتمبر 2025 - 12:00 رمز الخبر 1731196 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / لن تتمكنوا من إزالة العلم 25 سبتمبر 2025 - 12:00 رمز الخبر: 1731196 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لن تتمكنوا من إزالة العلم. سمات فلسطين اخبار ذات صله كاريكاتير / بريطانيا تعترف بدولة فلسطين كاريكاتير / هزمنا حزب الله واسقطنا الاسد كاريكاتير / مجزرة بنت جبيل كاريكايتر / الفيتو الأمريكي كاريكاتير / تقسيم الضفة كاريكاتير / خرائط سموتريتش
