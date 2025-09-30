ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد على خطته... ويحذّر من رفضها

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة «حماس»، من رفض خطته لوقف الحرب في قطاع غزة، وأمهل الحركة أربعة أيام للرد عليها.

وأعلن الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن «أمام حماس ثلاثة أو أربعة أيام» للرد على خطته في شأن غزة التي تنص خصوصاً على وقف فوري للعمليات العسكرية.

وأشار ترامب في مؤتمر صحافي عقده بالبيت الأبيض إلى أن «كل الدول العربية موافقة، والدول الإسلامية موافقة وإسرائيل موافقة. لا ننتظر سوى حماس. وحماس قد تقبل وقد لا تقبل».

وحذّر الحركة من رفضها المقترح قائلاً: «إذا لم تقبل، فإن الأمر سينتهي بشكل محزن جداً».

وفي تعليقها الأول بعد تسلّمها المقترح الأميركي، نشرت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع فيديو للأسرى لديها وأرفقته بتعليق: «صفقة تبادل .. حرية وحياة ضغط عسكري .. موت وفشل».

أعلن مسؤول مقرّب من حركة «حماس»، اليوم، أنّ الحركة بدأت بدراسة خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، والمكوّنة من 20 بنداً.

وأشار المسؤول، في حديثٍ لوكالة «فرانس برس»، إلى أن «سلسلة المشاورات تبدأ اليوم في أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج، وستقدم الحركة ردّاً وطنياً يمثل الحركة وفصائل المقاومة»، موضحاً أنّ المشاورات «قد تحتاج إلى عدّة أيام».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفاد مسؤول مطّلع الوكالة بأنّ رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، محمود رشاد، «التقيا مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين نقطة. وقال مفاوضو حماس إنّهم سيدرسون الخطة بحسن نية ويردون عليها».