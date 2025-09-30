مدير الإعلام الحكومي بغزة يرفض "خطة ترامب" ويدعو لإنهاء الحرب وضمان الحقوق الفلسطينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شدد الثوابتة على أن الخطة الأمريكية هي "محاولة لفرض وصاية جديدة تشرعن الاحتلال الإسرائيلي وتجرد الشعب الفلسطيني من حقوقه، والطريق الوحيد لوقف الحرب هو إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الظالم ووقف الإبادة الممنهجة"، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في "الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

وأضاف: "أي مقترحات تتجاهل هذه الحقوق، وتتعامل مع غزة ككيان أمني منزوع السيادة تحت إدارة دولية، هي مرفوضة جملة وتفصيلا في العقل الجمعي الوطني الفلسطيني".

واختتم الثوابتة تصريحه بالقول: "هكذا هو فهمنا لطبيعة العلاقة بين شعب عظيم قدم تضحيات جسيمة يرزح تحت الاحتلال منذ 77 عاما، وبين عصابات احتلالية إجرامية احتلت فلسطين بدون وجه حق"، داعيا إلى "وقف الحرب الإجرامية الآن".

وكان ترامب قد صرح بأن يوم الاثنين قد يكون أعظم يوم في تاريخ الحضارات، مشددا على أن "اليوم يوم تاريخي للسلام ونعمل لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة."

ونشر البيت الأبيض اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وهي متضمنة عدة بنود. وتنص الخطة على وقف فوري للحرب وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق جميع الرهائن، يلي ذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية غير سياسية، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وقادة آخرين، مع قوة استقرار دولية تشرف على الأمن ونزع سلاح الفصائل.

كما تنص على عفو عن عناصر حماس الراغبين بالتخلي عن السلاح أو المغادرة، وتمنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم. وتفتح الخطة الطريق لإعادة بناء غزة اقتصاديًا وتحويلها إلى منطقة آمنة ومزدهرة، بما قد يمهّد لاحقًا لمسار نحو تقرير المصير الفلسطيني.