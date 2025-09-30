السيسي يخاطب دولا لم تعترف بفلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شدد السيسي على أن لها "أثرًا بالغًا في دعم مسار حل الدولتين"، باعتباره "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة".

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، حيث جدّد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة، وفق ما أفاد به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي.

وأوضح الشناوي، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فيسبوك، أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن المبعوث الكوري سلّم الرئيس رسالة من نظيره الكوري لي جاي ميونج، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب فيها عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لجهود كوريا الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتطلّعه للقاء الرئيس السيسي في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه باستقبال الرئيس الكوري في القاهرة قريبًا، في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كما ثمّن الرئيس ما شهدته العلاقات المصرية-الكورية من تطور ملموس على كافة الأصعدة، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك "رسّخ مكانة كوريا الجنوبية كشريك اقتصادي فاعل لمصر".

وأشاد السيسي بالتجربة التنموية الكورية على مدار العقود الماضية، وما انعكس منها في التقدم الذي تشهده كوريا حاليًّا، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الكورية في السوق المصرية.

وأكد حرص مصر على مواصلة توطيد الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتوسيع آفاقها، استنادًا إلى النجاحات المحققة في مجالات التعاون القائمة، من خلال تشجيع المزيد من الشركات الكورية على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، ومزاياها التنافسية المتنامية، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع الدول العربية والأفريقية.