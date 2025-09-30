«حماس» تدرس خطة ترامب... وقطر تؤكد أنّ «الوقت ما زال مبكراً للرد»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن مسؤول مقرّب من حركة «حماس»، اليوم، أنّ الحركة بدأت بدراسة خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، والمكوّنة من 20 بنداً.

وقال المسؤول، في حديثٍ لوكالة «فرانس برس»: «تبدأ اليوم سلسلة المشاورات في أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج، وستقدم الحركة ردّاً وطنياً يمثل الحركة وفصائل المقاومة»، مشيراً إلى أنّ المشاورات «قد تحتاج إلى عدّة أيام».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفاد مسؤول مطّلع الوكالة بأنّ رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، محمود رشاد، «التقيا مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين نقطة. وقال مفاوضو حماس إنّهم سيدرسون الخطة بحسن نية ويردون عليها».

قطر: ما زال الوقت مبكراً للرد

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن اجتماع مساء اليوم في الدوحة بين «حماس» ووفد تركي لمناقشة خطة ترامب.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري: «قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية يوم أمس من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة حماس بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية»، وأضاف أنّه «ما زال الوقت مبكراً للرد».

وأكّد أنّ «الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكلٍ جماعي ومنسق».

وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمرٍ صحافي: «اليوم أيضاً سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة».