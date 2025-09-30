البرادعي يشن هجوما على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. ماذا قال؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كتب السياسي المصري البارز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "استمعت إلى المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض بشأن غزة وفلسطين، وتملكني شعور بالأسى العميق على حال ومستقبل فلسطين بل والمنطقة العربية بأسرها".

وتابع البرادعي الذي شغل منصبا دوليا رفيعا في مطلع القرن الجاري، أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليست خطة سلام وانما مخطط خنوع وإذعان".

ويعد البرادعي الذي حاز على نوبل لجهوده في منع الانتشار النووي، صوتا ناقدا معتادا لسياسات ترامب في الشرق الأوسط، حيث وصف "صفقة القرن" عام 2020 بـ"فخ" لقبول إطار مخالف للقرارات الدولية، وانتقد كلمة ترامب في الأمم المتحدة أخيراً لعدم ذكر "فلسطين" أو الضحايا الفلسطينيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة شاملة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي أطلق عليها "خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".

تأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.

وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثث 25 آخرين) مقابل إطلاق إسرائيل لـ250 فلسطينياً يقضون الحكم المؤبد و1700 آخرين من غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لإدخال مساعدات إنسانية فورية دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وإعادة إعمار غزة تحت إشراف "مجلس سلام دولي" يرأسه ترامب نفسه مع مشاركة خبراء دوليين مثل توني بلير، وإدارة انتقالية تقنية فلسطينية غير سياسية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي أو الضم للضفة الغربية، وتؤكد عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، مع التركيز على "منطقة حرية" سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، ودعم حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة.