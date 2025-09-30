قيادي في "حماس": "خطة ترامب" لم تصل إلينا لكن بنودها قريبة من الرؤية الإسرائيلية ومحتواها غير مضمون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال القيادي في حركة حماس ‏محمود مرداوي في تصريحات له: "سلاح المقاومة لم يعتد على أحد بل هدفه الحرية والاستقلال"، معتبرا أن "ما حدث محاولة لوأد الزخم الدولي والاعترافات بالدولة الفلسطينية".

وأضاف مرداوي: "ما تم الإعلان عنه في خطة ترمب فضفاض وغير مضمون".

هذا ونشر البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وجاء في بنودها الـ19، أنه "إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيدا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل"

وأوردت الخطة أنه "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأنه "بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 معتقل من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. وبالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستُفرج إسرائيل عن جثامين 15 فلسطينيا من غزة".

وأوضحت الخطة أنه "بعد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا. أما من يرغب من عناصر حماس في مغادرة غزة فسيُؤمَّن لهم مرور آمن إلى دول تستقبلهم".

كما ورد فيها: "توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل، مباشر أو غير مباشر. وسيُدمر كل البنية التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومصانع السلاح، ولن يُعاد بناؤها. وستجري عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، عبر برنامج تفكيك مدعوم بتمويل دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين، مع تحقق المراقبين المستقلين من ذلك. وستلتزم غزة الجديدة بالسلام والتنمية الاقتصادية"، بالإضافة إلى "سيقدم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل الأخرى بتعهداتها، وضمان ألا تشكل غزة الجديدة تهديدًا لجيرانها أو لشعبها".

وتضمنت الخطة بنودا عديدة أخرى حول مستقبل غزة ودخول المساعدات ونقاطا أخرى.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أن تل أبيب ستتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام.

وقال نتنياهو بعد لقاء جمعه مع الرئيس دونالد ترامب: "الرئيس ترامب هو أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض، رؤيته ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل، وأنا أدعم خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، نحن قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب، وسنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام"، متابعا: "خطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس، وتتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية.. الهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم، وإذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا".

وشدد على أنه "يجب تحقيق كل أهداف الخطة الأمريكية بما فيها إنهاء وجود حماس في غزة"، مؤكدا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرا على وجود إسرائيل، ولن ننسى فظائع 7 أكتوبر وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر". وأعرب نتنياهو عن تثمينه لموقف ترامب من أن "السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط".

وأكمل: "على السلطة الفلسطينية وقف التحريض ضد إسرائيل ومساعيها لدى المحاكم الدولية"

ورأى نتنياهو أن "خطة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة، ويمكننا بمساعدة الرئيس الأمريكي توسيع اتفاقات إبراهام، يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط"، مستطردا: "أجرينا اتصالا مع رئيس وزراء قطر وأبلغته أننا استهدفنا الإرهابيين وليس قطر ونأسف لخسارة مواطن قطري".