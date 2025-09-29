عملیتان نوعيتان بصاروخ فرط صوتي وطائرتين مسيرتين على عمق الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة استُخدم فيهما صاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري متعدد الرؤوس من طراز "فلسطين 2"، استهدف مواقع حساسة في مدينة يافا المحتلة وطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للعدو في أم الرشراش، وحققت الأهداف بنجاح.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان له صباح اليوم، أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وأدت إلى حالة هلع واسعة في أوساط المستوطنين الصهاينة الذين فرّوا إلى الملاجئ.

وأشار سريع إلى أن سلاح الجو المسيَّر نفذ، بالتزامن مع العملية الصاروخية، هجوماً بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للعدو في أم الرشراش، مؤكداً أن الضربات الجوية أصابت أهدافها بدقة ونجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار الجائر عنها.

