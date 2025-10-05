القوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي مواقع حساسة للاحتلال في القدس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت القوات اليمنية في بيان الأحد، أن العملية العسكرية حقَّقت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

وقالت: نتابعُ تطوُّراتِ الأوضاعِ في غزةَ على ضوءِ المستجداتِ الأخيرةِ، ونؤكِّدُ أنها بعونِ اللهِ وبالتنسيقِ معَ المقاومةِ نراقبُ تطوُّراتِ الموقفِ، لا سيما ما يتعلَّقُ بوقفِ العدوانِ الصهيونيِّ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ.

وأضافت: سنتعامَلُ على ضوءِ نتائجِ تلكَ التطوُّراتِ على الصعيدِ الميدانيِّ بما يُفضي إلى تحقيقِ مطالبِ شعبِنا الفلسطينيِّ المظلُومِ.

وشددت على الاستمرار في عملياتِها الإسناديَّةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

