خسارة الاحتلال عقود تسليح بمبالغة باهظة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خسرت سلطات الاحتلال الصهيوني عقود تسليح تقدر بـ600 مليون يورو خلال الشهور الأخيرة، كما أنها مهددة بخسارة صفقات بمليارات الدولارات، في ظل تصاعد موجة العزلة السياسية والاقتصادية التي تواجهها في أوروبا، جراء حرب الإبادة بقطاع غزة.

واشارت صحيفة “كالكاليست” المتخصصة بالشؤون الاقتصادية قولها، الی انه بعد إعلان إسبانيا، مؤخرا، إلغاء صفقة تسليح جديدة مع شركة “رفائيل” العبرية، ارتفعت قيمة عقود التسليح الصهيونية الملغاة إلى نحو 600 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الصحيفة انه قبل 3 أيام، أعلنت إسبانيا إلغاء صفقة استيراد أسلحة من شركة “رفائيل” الصهيونية، بقيمة 207 ملايين يورو، في ثالث صفقة تسليح مع هذا الكيان اللقيط تلغيها مدريد خلال الشهور القليلة الماضية، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس”.

وأوضحت صحيفة “كالكاليست” أن الصفقات الملغاة تشمل أنظمة توجيه جوية وصواريخ مضادة للدبابات من طراز سبايك، إضافة إلى صفقات توريد راجمات وصواريخ بولس.

ووفق “كالكاليست”، تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة أعلنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، شملت أيضا فرض حظر على رسو السفن المشاركة في دعم العمليات العسكرية الصهيونية في الموانئ الإسبانية، ومنع تصدير مواد خام استراتيجية.

وبحسب الصحيفة، “حذرت هيئة الصناعات العسكرية الصهيونية، من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء صفقات جديدة بمليارات الدولارات مع دول أخرى، في ظل تصاعد موجة العزلة السياسية والاقتصادية التي تواجهها "إسرائيل" في أوروبا”.

........

انتهى/ 278