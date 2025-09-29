الأمين العام للعتبة الحسينية يشدد على ضرورة إبعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شدد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، على ضرورة إبعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الإفتراضية التي توجه سلوكه إلى منحة آخر.

جاء ذلك خلال بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل، الذي يقيمه قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، في منطقة ما بين الحرمين الشريفين.

وقال الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة، "حقيقة أن هذه المعارض لها أهمية كبيرة في تنمية ثقافة الطفلوتوجيهها بالتوجيه الصحيح وفقا لمتبنيات التربية والثقافة الدينية والقيمية وضمن سيرة أهل البيت (عليهم السلام)، وضمن سيرة الإنسان القويم".

وشدد على ضرورة "إبعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الإفتراضية التي توجه سلوك الطفل إلى منحةآخر".

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من (47) دار نشر من عشر دول مختلفة، من بينها (العراق، مصر، سوريا، الأردن، لبنان، المغرب، الكويت، البحرين، السعودية، وإيران)، في إطار جهود العتبة الحسينية المقدسة لتعزيز ثقافة الطفل ودعم القراءة.

ويعد المعرض، الذي أصبح محطة سنوية، منصة معرفية وترفيهية تجمع بين الإبداع والوعي، وتسهم في بناء جيل مرتبط بهويته وقيمه الأصيلة.

