بري يضع عون في جو «ما حصل في بيروت»: «اللقاء كان كالعادة ممتازاً»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ التقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في قصر بعبدا رئيس الجمهورية جوزاف عون، وذلك بُعيد انتهاء الجلسة التشريعية التي عُقدت في مجلس النواب وفقدانها النصاب إثر سجال حول قانون الانتخاب.

ولدى مغادرته قصر بعبدا، قال بري إنّ «اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً»، مضيفاً: «عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام».

وكان بري قد ردّ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على اتهامات بحق رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: «هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين... الحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة».

وسبق هذا اللقاء، تصريح لرئيس الجمهورية جوزاف عون دافع فيه عن الجيش اللبناني، حيث قال إنّه «ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر»، معتبراً أنّ «السلم الأهلي يبقى أسمى من أيّ اعتبارات».