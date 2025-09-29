استمرار إغلاق طريق حلب- الرقة بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تركية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى مطار كويرس في سوريا، يستمرّ إغلاق طريق حلب- الرّقّة في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، لليوم الثالث على التوالي.

كما وصلت تعزيزات إلى سد تشرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وتعزيزات مقابلة من تركيا للقوات الحكومية، وسط تخوّف الأهالي من هذه التعزيزات العسكرية، والتحرّكات السريعة على الجبهات في دير حافر.

ويوم أمس، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لـ«قسد» نقطتين عسكريتين تابعتين لفصائل «الجيش الوطني» في قرية القشلة بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى تدميرهما، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

كما رصد المرصد أكثر من 10 قذائف مدفعية سقطت مساء أمس على محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي، نتيجة تبادل القصف بين «قسد» وفصائل سورية مدعومة من تركيا.

وسبق أن رصد المرصد السوري دخول تعزيزات عسكرية وفصائلية واستعراضات للقوة في ريف حلب الشرقي، في محاولة لمنع أي هجوم محتمل من قبل «قسد» على خطوط تموضع وتواجد الفصائل الممولة من تركيا، خاصة بعد تقارير عن امتلاك «قسد» طائرات مسيرة انتحارية، ومدافع بعيدة المدى في مناطق متقدمة مثل معمل السكر.