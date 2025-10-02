غليان شعبي بعد مقتل شابَّين مسيحيَّين في ريف حمص

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـشهد وادي النصارى بريف حمص الغربي، أمس، حالة من الاحتقان والغليان الشعبي، عقب مقتل شابَّين مسيحيَّين برصاص مسلحين ملثمين في قرية عناز بريف حمص الغربي.

ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن شهود عيان، أن أربعة مسلحين ملثمين على متن دراجتين ناريّتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص في القرية، ما أسفر عن مقتل الشابين على الفور، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي إلى قرية الحصن.

على إثر ذلك، قطع الأهالي الطرقات الرئيسية في وادي النصارى، ذات الغالبية المسيحية، وأشعلوا الإطارات احتجاجاً، فيما دعت فعاليات محلية إلى إضراب عام في المنطقة، تضامناً مع عائلتي الضحيتين، وللضغط على الجهات المسؤولة لملاحقة الجناة ووضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة، سيّما أن والد أحد الضحايا يرفض دفن جثمان ابنه حتى يُلقى القبض على القتلة وتُكشف هويتهم، بحسب مصادر المرصد.

وعقب تدخل القوى الأمنية واحتواء حالة الغليان الشعبي والتوترات بساعات، أفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بعودة الهدوء إلى منطقة وادي النصارى اليوم.