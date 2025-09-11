إزاحة الستار عن أحدث أعمال المجمع العالمي لأهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انعقدت مراسيم أزيح الستار فيها عن أحدث أعمال المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وذلك بحضور "آية الله رضا رمضاني".

وعلى هامش هذه المراسيم وفي حديثه مع مراسل وكالة أبنا قال المدير العام للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع): من منطلق نهج التطور والتحول في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، تم تحديد إصدار الأعمال في المناطق المستهدفة بغية الانتفاع من قابليات وقدرات الناشرين والمؤسسات في تلك البلاد كسياسية رئيسة، وبناء على ذلك أُصدرت هذه الأعمال في البلدان المقصد.

وحول تفاصيل الأعمال التي إزيل الستار عنها صرح "مصطفى بهبهاني بور": إن الكتب التي أزيح الستار عنها هي أعمال ثم طباعتها وتوزيع في 6 دولة هي أفغانستان، وإيطاليا، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا ومن قبل الناشرين والمؤسسات المحلية، وتحتوي هذه الأعمال على 47 مجلدا وبلغات كالإنجليزية، والبشتوية، والإيطالية، والبنغالية، والإندويسية، والتركية الإسطنبولية، والفارسية حيث تم إصدارها وتوزيعها في 30 ألف نسخة بدعم من المجمع العالمي والناشرين المحليين والمتبرعين الخيرين.

وفيما يتعلق بمحتوى هذه الأعمال أوضح: هذه الأعمال تتضمن التعريف بالإسلام الأصيل ومعارف أهل البيت (ع) وهي من مؤلفات أبرز علماء أمثال العلامة الطباطبائي، والعلامة مصباح اليزدي، وآية الله العظمى مكارم الشيرازي، وآية الله العظمى سبحاني، وتم ترجمتها من قبل مترجمين بارعين محليين. إنّ هذه الأعمال تم إصدارها وتوزيعها، نظرا إلى حاجة المخاطبين في المناطق المستهدفة من قبل الناشرين والمؤسسات المحلية، وذلك بعد اختيارها ومناقشة مدى أهميتها وأولويتها.

وفي الختام قال بهبهاني بور: تعد دار المجمع العالمي لأهل البيت (ع) للنشر والتوزيع إحدى دور النشر الرائدة في مجال التعريف بمعارف أهل البيت (ع) بلغات مختلفة، والتي تمكنت حتى الآن أن تترجم أعمالها بـ 58 لغة حية في العالم، وبناء عليه، ونظرا إلى قابليات وعازة المخاطبين في المناطق المستهدفة، سيتم التركيز بشكل أكبر على تعزيز نهج الطباعة وتوزيع الأعمال في المناطق المستهدفة، وذلك باستخدام القابليات والقدرات المحلية، كما تعلن دار المجمع العالمي لأهل البيت (ع) للنشر عن كامل استعدادها للتعاون مع الناشرين والمؤسسات المحلية.

