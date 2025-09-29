إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيد نصر الله والسيد صفی الدين في حرم السيدة فاطمة المعصومة (س)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ستقام مراسم خاصة لإحياء ذكرى شهيدي رفیع المقام، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفی الدين، مساء الأربعاء في حرم سيدة الكرامة (س).

بمناسبة ذكرى استشهاد قادة محور المقاومة، سيقام مجلس إحياء خاص بحضور المراجع العظام، والشخصيات العلمية والدينية، والمؤسسات الدولية، وعائلات الشهداء، وشرائح مختلفة من المؤمنين في مدينة قم.

ستقام هذه المناسبة مساء الأربعاء، 9 مهر 1404 هجري شمسي ( 1 أكتوبر 2025 ميلادي)، بعد صلاة المغرب والعشاء في حرم السيدة فاطمة المعصومة (س) - في صحن الإمام الخميني (ره).