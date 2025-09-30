العتبة العباسية المقدسة تقيم مجلس عزاء لإحياء ذكرى شهادة السيدة الزهراء (ع) + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقامت شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني في العتبة العباسية المقدسة، مجلس عزاء لإحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وفقا للرواية الأولى.

وأقيم المجلس في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ويستمر مدة ثلاثة أيام، بمشاركة الخطيب السيد ثامر الحكيم، وبحضور جمع من الزائرين المعزين.

وتناول خطيب المجلس سيرة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، والظلامة الكبيرة التي تعرضت لها حتى نهاية عمرها الشريف، في سبيل إحقاق الحق ونصرة الدين.

واختتم المجلس بقراءة المراثي والقصائد الحسينية التي عبرت عن الحزن العميق بهذه المناسبة الأليمة، وسط أجواء من الحزن والأسى خيّمت على الحاضرين.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إقامة المجالس العزائية الخاصة بأهل البيت (عليهم السلام)؛ لإحياء ذكرهم ونشر علومهم وفضائلهم.