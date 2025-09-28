الكعبي: استشهاد السيد حسن نصر الله يمثّل "بداية لعهد جديد أشرق بدمه الطاهر"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي، إنّ استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمثّل "بداية لعهد جديد أشرق بدمه الطاهر"، مؤكداً أنّ العدو "واهم إذا ظن أن بقتله السيد نصر الله أنه أنهى القصة في لبنان أو في العالم الإسلامي".

وأضاف الشيخ الكعبي أنّ "من يشاهد المجازر البشعة في غزة والمدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، يعلم قبح هذه القوى المتوحشة"، مشدداً على أنّ "لا أحد بمعزل عن الأهداف الخبيثة لهذا الكيان".

إن العدو المجرم الذي فقد كل القيم السماوية والأرضية واهم إذا تصور أنه في قتله للسيد نصر الله جعل نهاية للقصة في لبنان والعالم الإسلامي، بل إنها بداية لعهد جديد أشرق بدمه الطاهر وسيحمل الأجيال عهداً ووفاء له.

ورأى الأمين العام لحركة النجباء في العراق أنّ المقاومة ستبقى "العقبة الحقيقية أمام أطماع الاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "حركة النجباء تراقب بدقة أنشطة القوات المحتلة داخل العراق، وإعادة التموضع الذي تقوم به تحت ذريعة ما يسمى اتفاقية سحب القوات".

وفي رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، قال الشيخ الكعبي: "مع هذا النهج الوحشي الذي تتبعونه، فمن المرجّح أن تشعروا قريباً بما أشرنا إليه لا نظرياً فحسب بل واقعاً ملموساً".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية إدراج عدد من الفصائل العراقية، بينها حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، على قائمة ما يسمى "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وهي جماعات سبق أن أدرجتها واشنطن ضمن "قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، متهمة إياها بشن هجمات ضد السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية.

.....................

انتهى / 323