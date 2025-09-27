الحرس الثوري يؤكد انه سيواصل دعم المقاومة الاسلامية حتى تحرير القدس الشريف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في بيانٍ بمناسبة ذكرى استشهاد الجنرال نيلفروشان والسيد حسن نصر الله، أكّد الحرس الثوري دعمه لمحور المقاومة حتى القضاء التام على الاحتلال وتحرير القدس الشريف.

وجاء في البيان الاستراتيجي للحرس الثوري بمناسبة ذكرى استشهاد قائدي المقاومة الإسلامية اللبنانية والحرس الثوري اللواء عباس نيلفروشان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

في أجواء الذكرى السنوية لاستشهاد قادة المقاومة الإسلامية في لبنان، حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حسن نصرالله وحجّة الإسلام والمسلمين السيّد هاشم صفي الدين، إلى جانب قادة بارزين في حزب الله من بينهم الشهيد الحاج عبدالمنعم كركي (الحاج أبو الفضل) قائد جبهة جنوب لبنان، الشهيد الحاج سمير ديب (الحاج جهاد) رئيس مكتب الشهيد نصرالله، الشهيد الحاج إبراهيم جزيني (الحاج نبيل) مسؤول أمن الشهيد نصرالله، وغيرهم من القادة والمسؤولين، وكذلك استشهاد اللواء الباسل من حرس الثورة الإسلامية والمستشار العسكري الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عباس نيلفروشان، في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الآثم والشرير في ضاحية بيروت؛ يتقدّم حرس الثورة الإسلامية بخالص العزاء والمواساة إلى سماحة قائد الثورة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله العالي)، وإلى عوائل الشهداء الأبرار، وقوى المقاومة، وشعوب المنطقة. ويؤكد الحرس الثوري تمسكه بمبادئ وأهداف المقاومة ووفاءه لدماء الشهداء، معلناً أمام الأمة الإسلامية، ولا سيما الشعب الإيراني العزيز، النقاط الاستراتيجية التالية:

الأمن والعزّة ثمرة الإيثار والمقاومة

أمن الأمة الإسلامية وعزتها اليوم لم يتحقق عبر التسويات السياسية ولا بالرضوخ للحرب النفسية والمعرفية التي يشنها أعداء الإسلام والقرآن، بل هو ثمرة تضحيات المجاهدين المؤمنين ورجال المقاومة في ميادين المواجهة، من محاربة فتنة داعش إلى التصدي لاحتلال وعدوان الصهيونية. دماء هؤلاء الشهداء هي الضامن الحقيقي لأمن المنطقة ورصيدها الاستراتيجي لحفظ الاستقرار والهوية الإسلامية.

المقاومة؛ الخيار العقلاني الوحيد

التجارب التاريخية والواقع الميداني يثبتان أن المقاومة الفاعلة والواعية هي الخيار العقلاني والفعال أمام نزعة التوسع لدى الاستكبار والصهيونية العالمية، وأن أي تراجع أو ركون لآليات مفروضة وتسويات مذلة، لن يثمر إلا مزيداً من الجرأة والتهديدات من العدو وإلحاق الذلّ بالأمة.

ثقافة المقاومة عصيّة على الكسر

تصاعد الجرائم والهجمات الفاشلة للكيان الصهيوني ضد غزة يبرهن على صلابة جبهة المقاومة وعجز العدو عن إطفاء جذوتها. فالمقاومة ليست مؤسسة قابلة للحل عبر المسارات السياسية والأمنية، بل هي هوية وفكر وثقافة حيّة ومتجذّرة في وجدان شعوب المنطقة، تتعمّق وتقوى يوماً بعد يوم.

القادة الشهداء؛ تلامذة مدرسة الإمامين

الشهيدان السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين كانا من أبرز تلامذة مدرسة الإمام الخميني (رض) وقائد الثورة الإسلامية (دام ظله)، وقد حوّلا بإيمانٍ وعقلانية وحكمة وشجاعة استثنائية، جبهة المقاومة إلى رمز عزّة للأمة الإسلامية وقوة استراتيجية إقليمية ودولية.

القيادة الراسخة للشيخ نعيم قاسم

يقدّر الحرس الثوري مواقف حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، الخلف الصالح والجدير بالقادة الشهداء في حزب الله، معلناً دعمه الكامل لقيادته الشجاعة والحكيمة، ولجهود حزب الله الجهادية في حفظ أمن لبنان واستمرار نهج المقاومة.

فشل المشاريع الأمريكية – الصهيونية

أحلام الصهاينة والأميركيين في إضعاف المقاومة أو القضاء عليها، تحطّمت مراراً، وستؤول اليوم أيضاً إلى الخيبة والذلّ. فالمقاومة، خلافاً لتمنيات الأعداء، لم تضعف، بل تزداد إشراقاً وحضوراً كعامل موازن وحاسم في المنطقة.

رسالة الحرس الثوري: دعم المقاومة حتى التحرير

في هذه المرحلة الحساسة، يواصل الحرس الثوري التزامه بدعم المقاومة في كامل جغرافيا المنطقة، ويعتبر استمرار هذا النهج حتى زوال الاحتلال وتحرير القدس الشريف، مهمة إلهية ووطنية لا تقبل التوقف.

ختاماً، يؤكد الحرس الثوري أن استشهاد قادة المقاومة محطة مفصلية في مسيرة الصحوة الإسلامية وتعزيز الجبهة المناهضة للصهيونية، وأن على شعوب المنطقة أن تنهض بمسؤوليتها التاريخية عبر الوعي والوحدة واستمرار المقاومة. المستقبل ملكٌ للشعوب، وإرادة الشعوب راسخة في دحر الأعداء وتحقيق النصر الحتمي للمقاومة.

