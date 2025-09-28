بيان سجناء البحرين في الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد الشهيد الأسمى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ صدر عن سجناء البحرين بيان في الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد الشهيد الأسمى «السيّد حسن نصر الله»، هذا نصّه:

بسم الله الرحمن الرحيم

تمُرُ عَلينا الذِكرى السَنوية الأولَى لاستِشـهادِ سيّد شُــهدَاء الأُمّة السَيّد الأقْدَس السَيد حَسن نَصـر الله ونحنُ مِن داخِلِ سُجونِ الظَالِمين نُجَدِد العَهدَ والوَفاء لهُ ولِحِزبهِ المُظفر ولِجَبهةِ مِحـوَر المُقـاومَة وعلى رأسهم قائد هذه الجبهة الإمام القائد الخامنئي -أرواحنا فـداه-.

إنّ الطَريقَ الذي رَسَمهُ سَيّدُنا الأقْدَس بِدمِــه وروحِه كانَ وسَيَبقى مَنارًا ومَسارًا يَعبرُه كُل أحرارِ العالَم مِمَن يَقِفُ مَع المُستَضْعفين ويُجابِهُ الاستِكبـار العالمِي، إنّ سَيّدُنا الأقدَس لا زالَ يُلهِمُنا ويُغَذينا بِالقِيَم الإسلامِيّةِ الرَفيعَة والتي وبِالرُغمِ مِن شَهــادَتهِ نَراها في نُموٍ وتَزايُد.

ولَن تَستَطيعَ جَبهَة الاسْتكبـار مِن مَحوِ مَجدِه وأثَرِه وما تَقومُ بِه الأنظِمة العَميلة ومِنها نِظام البَحرين مِن مُحاربة نَهج سَيّدُنا الأقدَس لَن تُحقق مِنها سِوى الخَيبةَ والعَار.

شَعبُ البَحرين مِن رِجالِه ونِسائِه وكِبارِه وصِغارِه ومِنهُم أَسراهُ الأحــرار عَلى العَهدِ باقُون بَلغ الأمرُ ما بَلغ.

عَلى العَهد سَنَمضِي في هُداكَ يا نَصر الله، عَلى العَهدِ لَن نَتخلَى عَن فِلســطِين ولا عَن شَعبِ فِلسـطِين ولا عَن مُقدّساتِ الأمَة في فِلســطِين.

بورِكَ حِــزب الله المُظفر.

وبورِكَ جُمهورَهُ الوَفيّ المُقــاوِم.

أسرَى سِجن جَو المَركزي

البَحرين

26 سبتمبر 2025م