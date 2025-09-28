توغل جديد لآليات الاحتلال في بلدة صيدا الجولان جنوب سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» توغل دورية عسكرية، تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من نحو 8 آليات في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة.

وبحسب معلومات المرصد، فقد نفّذت القوات عملية تفتيش لعدد من المنازل داخل البلدة. إضافة إلى إجراء استبيان عائلي شمل بعض السكان، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وسبق أن رصد المرصد، في 26 أيلول الجاري، توغّل دورية عسكرية إسرائيلية، تضم عدد من الآليات في قريتَي العارضة وعابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذلك تزامناً مع تحليق طيران مسيّر في أجواء المنطقة.

وفي الوقت ذاته، توغّلت آليات إسرائيلية، شملت جرافة ودبابتين وعربة عسكرية، باتجاه تلة أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي.