ولي عهد الكويت: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اکد ولي العهد في كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: أن" ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا تطبيق مرئي للإبادة الجماعية".

وأشار ولي العهد الكويتي إلى أنه لا يمكن الدعوة إلى تطبيق القانون الدولي في مكان وتجاهله في مكان آخر.

وقال إننا نتطلع إلى البناء على الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين وندعو جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وطالب الشيخ الصباح مجلس الأمن أن يكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدا خطيرا سبق وأن حذر منه.

ودان ولي العهد الكويتي الاعتداء الإسرائيلي على قطر قائلا:"نتضامن مع دولة قطر ضد التصعيد الإسرائيلي الأخير على سيادتها ونؤكد أن أي اعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على كل دول الخليج".

وأضاف ولي العهد الكويتي، نسعى للتفاهم والتنسيق المستمر مع العراق الشقيق لطي صفحات الماضي الأليم ونقف إلى جانب سوريا ولبنان في مساعيهما لبناء مستقبل مزدهر.

وأشار إلى أن بلاده تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل وفقا لرؤية بلادنا لعام 2035.

وأكد على حرص بلاده على دعم جهود التنمية الدولية وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى شتى بقاع العالم.