مفاوضات بين سوريا والعراق لإحياء خط أنابيب كركوك - بانياس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وكيل وزارة النفط العراقية بدء المفاوضات مع سوريا لإحياء خط أنابيب كركوك - بانياس الذي يعدّ من أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط.

وبحسب وزارة النفط العراقية، فإنّ بغداد تبحث مع دمشق إعادة تأهيل خط الأنابيب العراقي السوري وصولاً إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.

وفي وقتٍ سابق، أرسل العراق وفداً رسمياً رفيع المستوى إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط الأنابيب.

ووفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز كوميدتي»، يمتد الخط لمسافة تقارب الـ 850 كيلومتراً بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 نتيجة الاضطرابات السياسية في العراق.

تبرز أهميته في كونه يوفر منفذاً أقل كلفة لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية، ويفتح لبغداد باباً مباشراً نحو أسواق البحر المتوسط وأوروبا، بعيداً عن الاعتماد الحصري على مضيق هرمز والمسارات البحرية المزدحمة.