وصول قافلة عسكرية أميركية إلى شمال وشرق سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر سورية ان قافلة عسكرية تابعة للتحالف الأميركي مكونة من 35 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية دخلت الى شمال وشرق سوريا.

وقبل أسبوع، أفادت مصادر سورية أيضاً عن وصول قافلة عسكرية أميركية إلى قاعدة "قسريك" الواقعة في شمال شرق سوريا.

وأعلن المركز المسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن قافلة عسكرية أميركية مكونة من 30 شاحنة دخلت عبر معبر الوليد الحدودي إلى قاعدة قسريك الواقعة في ضواحي الحسكة.

يأتي وصول القوافل العسكرية الأميركية إلى مناطق سوريا في وقت أعلن فيه المسؤولون الأميركيون مؤخراً أن واشنطن تنوي تقليل وجودها العسكري في سوريا إلى الحد الأدنى وتقليل قواعدها العسكرية إلى قاعدة واحدة.

وكانت حكومة ترامب قد أعلنت سابقاً أنها قد تقلل من الوجود الأميركي في سوريا. وقد أكد مسؤول غير مسمى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في شهر فبراير أن البنتاغون يعد خططاً لانسحاب محتمل من سوريا.

كما أمر ترامب بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز للأنباء سابقاً نقلاً عن مصدرين مقربين من "وزارة الدفاع السورية" أن أحمد الشرع ومحيطه أخبروا الأطراف الغربية بأن تجنيد المقاتلين الأجانب في الجيش السوري يشكل خطراً أمنياً أقل من التخلي عنهم، لأنه في غير هذه الحالة قد ينضم هؤلاء إلى تنظيم القاعدة أو داعش.

.........

انتهى/ 278



