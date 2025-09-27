بسبب مطلب دولة الاحتلال..الاتفاق الأمني يتعثر بين سوريا والكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بعدما اقتربت سوريا ودولة الاحتلال الصهيونية مؤخراً من إبرام اتفاق أمني، ذكرت أربعة مصادر أن جهود التوصل إلى هذا الاتفاق تعثرت في اللحظات الأخيرة وفق وكالة رويترز العالمية .

أما السبب فيعود وفق المصادر إلى مطلب إسرائيلي، بفتح ممر إلى محافظة السويداء، جنوب سوريا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أتى ذلك، عقب توصل الجانبان خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق، إثر محادثات على مدى أشهر في باكو وباريس ولندن، توسطت فيها الولايات المتحدة، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان الإتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، التي شهدت في يوليو الماضي اشتباكات بين مجموعات مسلحة من البدو والدروز.

