أم شهيد لبنانية تؤكد: لو بياخدوا روحنا أولادنا وبيوتنا وكل شيء والسلاح ما بيتركوه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدلت أم الشهيد حمزة حمروص بتصريح عاطفي قالت فيه إن ابنها الوحيد استشهد في سوريا، موضحة أنها وعائلتها قدموا من الضاحية على طريق المطار للمشاركة في هذه المناسبة.

وقالت حمروص في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء إن فقدان ابنها الوحيد كان صعبًا جدًا عليها، وأضافت أنّها فقدت أيضًا أخًا وابن سلفة، لكن حزنها على «السيد» أكبر: «فقدانه كتير صعب علينا والله… وما زعلت عليه قد ما زعلت على السيد».

وأكّدت الأم تمسّكها بخط الشهيد والاستمرار في النهج: «نحنا على خطاه رح نمشي… وعلى العهد ماشيين».

وصرّحت بأنها وعائلتها مستعدّون للتضحية: «لو بياخدوا روحنا… أولادنا، وبيوتنا، وكل شيء، والسلاح ما بيتركوه» — مؤكدة رفض تسليم السلاح مهما تكلّف الأمر.

وختمت حمروص حديثها بتمنيات بالنصر والدعاء لرفع مكانة «السيد» بين العوائل والشباب: «إن شاء الله علامة النصر حتبقى مرتفعة… ».

