تحت شعار "عند أعتَاب عزيز الروح في ليلة العروج"..إحياء الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أُقيمت في حارة حريك – شارع العاملية؛ مكان شهادة سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، وقفة وفاء وولاء إحياءً للذكرى السنوية الأولى للأمين العام لحزب الله، سيد شهداء الأمة، وتكريمًا لكوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا معه.

وجاءت الوقفة تحت شعار "عند أعتَاب عزيز الروح في ليلة العروج"، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجسام والمسيرة الجهادية التي خاضها الشهيد مع رفاقه الأبرار؛ دفاعًا عن المقاومة والقضية الفلسطينية والحق في مواجهة الاحتلال.

وشارك في الفعالية حشد شعبي كبير، مؤكدًا استمرار الالتزام بخط المقاومة والثبات على نهج الشهداء، وتجديد العهد في الحفاظ على القيم والمبادئ التي جسدها السيد الشهيد.

.....................

انتهى / 323