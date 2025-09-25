عراقجي ونظيره الفرنسي يبحثان المبادرات الدبلوماسية لوقف إعادة آلية الزناد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، صباح اليوم على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو لإجراء مشاورات ثنائية.

وجاء هذا اللقاء عقب اجتماع رئيسي البلدين، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بطريقة غير مبررة.

وكان عراقجي قد أجرى سابقًا اجتماعًا مشتركًا مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما التقى رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بينهما تبادل الآراء والمشاورات حول مختلف القضايا الدولية.

........

انتهى/ 278